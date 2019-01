Produção de séries é uma realidade que TV nenhuma consegue escapar

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A programação contínua de séries, com suas produções a cada dia mais aceleradas, contrastam totalmente com uma época que a televisão já viveu. De acordo com o pensamento de então, os trabalhos com curta duração não compensavam os necessários investimentos operacionais, técnicos e artísticos. Daí a opção, no campo da dramaturgia, pelas novelas, que sempre se pagavam ao longo dos seus cento e tantos ou até mais de duzentos capítulos. O tempo passou, o mundo mudou e não foi mais possível continuar naquele passado. Mais que simples tendência, foi necessário se adaptar a uma nova realidade e o que se observa hoje é que este é um mercado, mais do que nunca, em evolução. E que não tem mais como parar. A opção por parcerias, com as vantagens e incentivos que são oferecidos, também se transformou numa alavanca das mais relevantes, contribuindo de maneira bem importante para o nivelamento por cima. Pelo menos no que diz respeito às três principais redes, umas mais e outras menos, esta é uma realidade que ninguém mais consegue escapar. Bom para a televisão, bom para o mercado.

Em cima disso

A ideia da Globo em reunir alguns dos seus principais autores na série ‘Os Experientes’, em formato de exibição como foram os ‘casos especiais’ no passado, também é um trabalho a ser destacado. Iniciativa que também só deve apresentar um resultado bem interessante.

E tem mais

Além de ‘Os Experientes’, a Globo já tem outros tantos trabalhos em desenvolvimento. Também vai fazer ‘Desalma’, de Ana Paula Maia; ‘Aruanas’, segunda temporada, de Estela Renner e Marcos Nisti; ‘Eu, a vó e a boi’, de Miguel Falabella, e ‘Shippados’, de Alexandre Machado e Fernanda Young. Tudo isso além de ‘Ilha de Ferro – Parte 2’, de Mauro Wilson e a segunda temporada de ‘Pais de primeira’, de Antonio Prata.

Repercussão

O fim do ‘Vídeo Show’ – e hoje será o primeiro dia sem ele - é uma discussão muito presente e opiniões ainda bem divididas. Só o tempo dirá se a Globo acertou, errou ou se houve precipitação.

Mas por que não?

O ‘Vídeo Show’, como produto, ainda que com seus 35 anos de vida, sempre foi considerado um achado. Deu cria a tantos outros no mesmo gênero. Será que, em vez de tirar do ar, a exibição de uma edição semanal, aos sábados, depois do ‘Hoje’ e no lugar das reprises, não seria para a programação uma alternativa mais interessante?

Além fronteiras

Até em Portugal, onde novelas e outros produtos da Globo fazem muito sucesso, a notícia sobre o fim do ‘Vídeo Show’ causou surpresa e comoção entre pessoas do meio. Também por lá, estão todos tentando entender.

Retomada

Edu Guedes voltará com seu programa ao vivo na Rede TV! a partir do dia 21. Ele seguirá na faixa entre 10h45 e 12h.

Vai daí

A Rede TV! marcou para o dia 4 de fevereiro, em horário ainda a ser definido, a estreia de um programa comandado pelo padre Alessandro Campos. O produto será musical e levará o nome dele. Tudo indica que entrará na sequência do Edu.

Fábrica

O canal Off marcou para dia 18, 9 da noite, a estreia da 14ª temporada do ‘Brazilian Storm’. A nova edição do programa dará destaque aos principais surfistas brasileiros e mostrará o motivo de o litoral paulista ser uma fábrica de campeões. Gabriel Medina, um deles, se tornou bicampeão mundial em dezembro.

Luz amarela

‘Verão Animado’, que a Band vem apresentando às 9 da manhã, todos os dias, é considerado como um tapa-buraco pela própria programação da casa. Deve sair do ar a qualquer momento. Ou no instante em que se encontrar alguma coisa melhor. Uma primeira edição do ‘Brasil Urgente’ é a ideia que, por enquanto, mais agrada.

Calendário

A Band já se prepara para dar início às gravações do próximo ‘MasterChef’. Os trabalhos vão começar oficialmente no dia 4 de fevereiro.

Bate – Rebate

‘O Tempo Não Para’ entrou na sua reta final de gravações...

... Até o final da semana que vem, de acordo com os cálculos da sua equipe, os trabalhos já estarão totalmente concluídos...

... No ar vai até o dia 28.

Márcia Goldschmidt passou uma tarde inteira na Band na semana passada...

... Foi com a família toda...

... Esteve com o dono Johnny Saad, entrou no programa do Datena, mas só isso...

... Nada foi tratado ou existe sobre o seu retorno.

Após alguns trabalhos no SBT, o jovem ator Filipe Bragança chega à Globo...

... Ele foi aprovado para o elenco de ‘Órfãos da Terra’, próxima novela das seis, e viverá um personagem que é fera em computadores...

... Também será o melhor amigo de um refugiado congolês.

C´est fini

A equipe de ‘Gênesis’, após mudanças solicitadas no roteiro, agora está às voltas com o capítulo 25 da novela. O projeto é liderado por Gustavo Reiz. Sobre este trabalho, quem vive o dia a dia da Record afirma que não é preciso ter pressa. É uma estreia prevista apenas para meados do ano que vem. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!