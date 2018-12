Produtor de Maneva e de grupos de pagode apresenta sua MPB em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Produtor musical da banda de reggae Maneva, Thiago Stancev, 35, já trabalhou com o pagode do Jeito Moleque e com o romantismo de Patricia Marx. Sua paixão pessoal, no entanto, é a MPB, e ele apresenta o seu repertório em um show na próxima sexta-feira (14), no Teatro Unibes Cultural, no Sumaré (zona oeste).

Stancev tem dois discos autorais, "Caminho dos Astros" (2010) e "Opostos" (2015), e músicas inéditas já guardadas para o seu próximo trabalho. Apaixonado por MPB e jazz, ele também canta versões de clássicos.

"Neste show farei releituras de grandes clássicos como 'Oceano', de Djavan, 'Chão de Giz', de Zé Ramalho, e vou fazer um 'link' com as autorais dos meus dois discos, além de canções inéditas que estarão no próximo trabalho", afirma Thiago Stancev, cantor e engenheiro musical.

Da mesma maneira que ele produz artistas de diversos estilos, Stancev promete surpreender no show. "Sempre amei a diversidade e nessa apresentação não será diferente, vamos passear por diversos estilos, Reggae, Samba, Salsa, Rumba e as românticas que não podem faltar. Será emocionante!"

Ele conta que compõe e canta suas músicas desde a infância. "Canto desde os seis anos de idade. Fazia aula de violão e o professor promovia festivais de música aos domingos em um barzinho na zona norte de São Paulo. A carreira de produtor musical veio por uma necessidade artística de gravar outros estilos e também financeira. Vi que poderia viver de música se vendesse este serviço", conta Thiago.

Em paralelo, o músico construiu uma carreira autoral. "Essa criação também ajuda muito na hora de produzir outros artistas, pois olho pelo mesmo prima que ele e entendo todas as dificuldades, o papo e a música fluem muito mais assim", afirma o músico.

Quando 14 de dezembro, às 20h

Onde Teatro Unibes Cultural Endereço: R. Oscar Freire, 2500

Preço R$ 35

Contato Telefone: (11) 3065-4333

Ingressos https://www.sympla.com.br