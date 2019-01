Produtores querem se fortalecer no mercado da Grande Curitiba

Pequenos produtores estão se unindo em torno do projeto Pró-Metrópole – Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, que visa organizar as cadeias de produtos agropecuários para possibilitar o acesso ao mercado de forma mais organizada.

Os resultados e ações desse projeto foram apresentados ontem ao secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. O objetivo é que o Estado potencialize esse empreendimento. O projeto conta com a participação da Federação da Indústria do Paraná (Fiep), Secretaria da Agricultura de Curitiba e várias entidades como o Sebrae, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), sistema Seagri – Secretaria da Agricultura e Abastecimento e suas empresas vinculadas.

Criado em 2017, o Pró-Metrópole tem como âncora o grande mercado consumidor da capital e região. O projeto quer focar ações na organização das cadeias produtivas para abastecer esse mercado. Segundo o secretário da Agricultura de Curitiba, Luis Gusi, o que se percebe é que há muita ação de apoio na produção e pouca ação no mercado. É isso que os produtores querem trabalhar intensamente.

A proposta foi bem recebida pelo secretário Norberto Ortigara, principalmente porque ela prioriza o trabalho com as pequenas cooperativas de agricultores familiares, que é uma das metas da administração do governo Carlos Massa Ratinho Júnior.

O Pró-Metrópole já apresentou como resultado concreto a criação do polo da Ponkan, fruta cítrica produzida no município de Cerro Azul. A organização foi responsável por colocar a fruta na lista de compras da merenda escolar da prefeitura de Curitiba e em outros canais de comercialização.