Professora do Bairro Novo ensina matemática com aulas de culinária

SMCS

Para ilustrar conteúdos das aulas de matemática e reforçar o aprendizado, professora e estudantes das Escolas Municipais Rejane Maria Silveira Sachette e Paulo Freire, no bairro Sítio Cercado, levaram receitas culinárias e seus ingredientes para dentro da sala de aula. A atividade envolve o uso das medidas, ao comparar e estabelecer relações de grandeza entre os ingredientes.

Além do conteúdo teórico e de recursos convencionais, como a explicação na lousa e nos livros, meninos e meninas conhecem as medidas na prática, seguindo as receitas de bolo e, ao final preparando os sabores escolhidos: chocolate e cenoura.

A professora Gisele de Medeiros explica que a aula “mão na massa” foi preparada para garantir que o grupo participasse ativamente, aplicando os conceitos aprendidos sobre medidas em sala de aula.

“Com a abordagem textual da receita eles aprenderam que cada ingrediente tem sua importância: o ovo para dar liga, o fermento para crescer a massa e assim por diante”, explica. O texto da receita também foi usado para as aulas de língua portuguesa, pois as crianças copiaram para levar para casa.

Cada grupo prepara um bolo, assado em um forno elétrico instalado na sala de aula, com toda segurança e ajuda da professora. A aula continua com as tarefas de dividir os bolos para então as crianças comerem. As atividades, realizadas pela professora nas duas escolas, despertaram curiosidade e estimularam as crianças a pensar.

“Aprender de forma contextualizada e prática ajuda a compreender melhor principalmente porque eles puderam observar, perguntar e participar”, comentou. Além das medidas e frações, os estudantes também estudaram aproximação e estimativa”, disse a professora.

As crianças aprovaram a iniciativa. “Não vou esquecer, foi muito legal aprender medidas com uma coisa real”, contou Amanda Levandoski Duarte, de 9 anos. Ela disse que já tinha ajudado a preparar receitas em casa, mas não tinha parado para prestar atenção às medidas e proporções.