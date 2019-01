Programa de aceleração recebe inscrições de negócios e startups de impacto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para a sétima edição do Projeto Legado já estão abertas para iniciativas de impacto socioambiental que tenham foco em inovação e perfil de negócio. O programa de aceleração irá selecionar 30 organizações, sendo que cinco vagas estão destinadas a startups em fase inicial.

O pré-requisito para concorrer ao edital é ter como prioridade a geração de impacto social ou ambiental positivo e já estar com atividades em funcionamento há pelo menos um ano, exceto no caso das startups, que é novidade neste ano.

Esses negócios em estágio embrionário vão passar por um projeto-piloto de incubação. Assim, além de fortalecer a visão empreendedora e de autonomia financeira para impacto social, o Instituto Legado, responsável pelo programa, visa encorajar o diálogo com a tecnologia em busca de soluções para o Brasil e o mundo.

Não são aceitas inscrições de projetos vinculados ao poder público ou a partidos políticos. Não é necessário formalização jurídica, mas é importante que os candidatos tenham interesse em consolidar e rentabilizar suas ideias e amadurecer aspectos organizacionais ao longo do programa a fim de conquistar sustentabilidade financeira.

As selecionadas serão beneficiadas com um cronograma anual de capacitações envolvendo aspectos gerenciais e jurídicos a fim de fortalecer a organização e proporcionar a ampliação de suas atividades. Ao final do processo, as participantes passam por uma banca avaliadora e têm a chance de disputar três investimentos financeiros de R$ 10 mil cada, além de horas de mentoria.

O resultado do Prêmio Legado de Empreendedorismo é anunciado durante o Legado Experiência, uma celebração que ocorre ao final do ano e reúne todo o ecossistema de impacto em Curitiba. A última edição levou cerca de 500 pessoas ao Teatro Guaíra.

Para participar, é preciso preencher o formulário online e gravar um vídeo de apresentação de até dois minutos. As inscrições vão até 10 de fevereiro.