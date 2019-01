Programa Justiça no Bairro/Sesc Cidadão promove casamento coletivo em Pinhais

Da Redação

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em parceria com o Poder Judiciário, Prefeitura Municipal de Pinhais e Cartório de Registro Civil, realiza no dia 16 de março de 2019, às 18 horas, na Comarca de Pinhais mais uma edição do casamento coletivo. A ação faz parte da agenda do programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão.

O evento é voltado à população vulnerável economicamente. A cerimônia de casamento será concretizada por meio de benção ecumênica a união dos casais.

Os casais interessados deverão se inscrever até o dia 31 deste mês exclusivamente nas Unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pinhais.

Para inscrição é necessário apresentar o original da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizada de 90 dias), comprovante de renda (contracheque ou carteira de trabalho – até 03 salários mínimos por casal) e comprovante de endereço. O local do casamento coletivo será o Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cenforpe), no bairro Weissópolis.

Realizada desde 2009, a iniciativa já proporcionou a realização do sonho do matrimônio para mais de mil casais. O Casamento Comunitário consiste em uma celebração ecumênica realizada pela idealizadora e coordenadora do Programa Justiça no Bairro, a desembargadora Joeci Machado Camargo.