Programa Nota Curitibana supera a marca de R$ 1 milhão em prêmios

SMCS

O programa Nota Curitibana, lançado no início do ano, já distribuiu R$ 1,23 milhão em prêmios, contemplando, até agora, 38.544 participantes. O projeto, que sorteia prêmios para o contribuinte, incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços e contribui para inibir a sonegação fiscal.

Além dos prêmios, os participantes podem abater até 30% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O Nota Curitibana conta com 66.094 cidadãos cadastrados e 95.321 empresas prestadoras de serviço que emitem nota fiscal eletrônica.

Na próxima segunda-feira (27/8), será feito o sexto sorteio do ano, que vai distribuir mais R$ 230 mil em prêmios para quem pediu CPF na nota de serviço em junho deste ano. O valor das notas apuradas soma R$ 39,3 milhões e foram gerados 696.641 bilhetes, com 37.736 participantes com bilhetes no mês.

Mario Nakatani Júnior, coordenador do Nota Curitibana, conta que, para concorrer, o contribuinte precisa estar cadastrado no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal de serviços. É possível pedir o CPF na nota em vários estabelecimentos do setor de serviços, como assistências técnicas (conserto de equipamentos), serralherias, cursos educacionais, lavanderias, gráficas, encadernadoras, dedetizadoras, alfaiatarias, corretoras de seguros, reprografias (fotocópias), vigilância, segurança e monitoramento.