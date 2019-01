Programação de férias da Caixa Cultural oferece 34 oficinas gratuitas

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de 16 de janeiro a 3 de fevereiro a programação de férias do Programa Gente Arteira. São 34 oficinas - para adultos e crianças - dos mais variados temas, como teatro, artes visuais, música, dança, trabalhos manuais, brincadeiras lúdicas e muitos outros.

Todas as oficinas são gratuitas, sendo que as infantis ocorrem mediante ordem de chegada e as oficinas para adultos exigem inscrição antecipada conforme data constante na programação abaixo. A programação pode ser conferida também no site www.caixacultural.gov.br e nas redes sociais @caixaculturalcuritiba e /CaixaCulturalCuritiba.

Todas as oficinas: Veja quais são e quando serão ministradas

Os cursos para adultos exigem inscrição prévia por email. No caso dos cursos para crianças, inscrição será por ordem de chegada

OFICINAS PARA ADULTOS

Minicurso Panorama da Música

de Raiz Folclórica da América do Sul

Data: 16 e 17 de janeiro (quarta e quinta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga horária: 6h

Oficineiro: Gerson da Cunha Filho

Oficina Autorretrato em Pintura a Óleo

Data: 17, 18, 25 de janeiro e 1 de fevereiro (quinta-feira e sextas-feiras)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 16h

Oficineira: Dyéssica Fillippus

Minicurso A História do Tango

Data: 18 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga horária: 3h

Oficineira: Patricia Andrea

Oficina Colares Experimentais, cerâmica plástica e fios metálicos

Data: 19 de janeiro (sábado)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineira: Gleyce Cruz

Uma Introdução ao Tai-Chi-Chuan

Data: 20 de janeiro (domingo)

Horário: 14h às 16h e 16h às 18h

Carga horária: 2h (cada sessão)

Oficineiro: Rodrigo Wolff Apolloni

Oficina Jardins de Fio e de Papel

Data: 22 e 23 de janeiro (terça e quarta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 8h

Oficineira: Ana Claudia de Araújo

Minicurso Realismo Fantástico na Obra de Julio Cortázar

Data: 22 e 23 de janeiro (terça e quarta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga horária: 6h

Oficineiro: Juan Cruz

Oficina Introdução à Cerimônia do Chá

Data: 24 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 3h

Oficineiro: Sérgio Vinícius Monfernatti

Oficina Shodô – arte japonesa de caligrafia com nanquim

Data: 24 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 19h30 às 21h30

Carga horária: 3h

Oficineiro: Monge Akiyoshi Oeda

Minicurso O Mundo de Mafalda

Data: 25 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga horária: 3h

Oficineira: Patricia Andrea

Oficina Lixo Decorativo

Data: 26 e 27 de janeiro (sábado e domingo)

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 4h

Oficineiro: Bruno Ferreira

Oficina Técnicas de Pop-Up

Data: 26 e 27 de janeiro (sábado e domingo)

Horário: 13h às 18h

Carga horária: 10h

Oficineira: Ariane Azambuja Salgado

Oficina Bordado Livre

Data: 29 de janeiro (terça-feira)

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 3h

Oficineira: Ana Claudia de Araújo

Palestra Uma Introdução ao Pensamento Chinês

Data: 29 de janeiro (terça-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga horária: 3h

Oficineiro: Rodrigo Wolff Apolloni

Oficina Introdução ao Desenho para Adultos através da Obra de Maurício de Souza

Data: 30 e 31 de janeiro (quarta e quinta-feira)

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 4h

Oficineira: Lydia Guerino

Oficina Origami para Iniciantes – utilitários e decorativos

Data: 30 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga horária: 3h

Oficineira: Mariana Marques da Cunha

Minicurso Psicologia da Arte de Salvador Dali

Data: 31 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga horária: 3h

Oficineira: Ester Utrilla

Minicurso Psicologia e Cinema

Data: 1 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineira: Ester Utrilla

Oficina O Silêncio Essencial do Palhaço

Data: 2 e 3 de fevereiro (sábado e domingo)

Horário: 13h às 18h

Carga horária: 10h

Oficineiro: Carlos Moreira

OFICINAS INFANTIS

Oficina Desenho de Mangá

Data: 16 de janeiro (quarta)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineiro: Lucas Fontoura

Oficina Papelogravura

Data: 17 de janeiro (quinta)

Horário: 14h às 16h e 16h às 18h

Carga horária: 2h (cada sessão)

Oficineira): Michelle Reblin, da Mamãe Retrô

Classificação: Crianças a partir de 5 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina Modelagem em Argila

Data: 18 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineiro: Bruno Wozniack

Classificação: Crianças a partir de 3 anos.

Oficina Objetos de Glicerina

Data: 19 de janeiro (sábado)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineiro: Bruno Ferreira

Classificação: Crianças entre 5 e 12 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina Cá com os Meus Botões

Data: 20 de janeiro (domingo)

Horário: 14h às 16h e 16h às 18h

Carga horária: 2h (cada sessão)

Oficineira: Gleyce Cruz

Classificação: Crianças entre 6 e 12 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina HQ – Imersão no Universo Marvel

Data: 22 de janeiro (terça-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineiro: Lucas Fontoura

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: Crianças entre 8 e 12 anos.

Oficina Faz de Conta

Data: 23 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 14h às 16h e 16h às 18h

Carga horária: 2h (cada sessão)

Oficineiros: Bruno Wozniack e Poliana Back

Classificação: Crianças entre 5 e 12 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina Tecelagem Manual

Data: 24 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 14h às 16h e 16h às 18h

Carga horária: 2h (cada sessão)

Oficineira): Michelli Reblin, da Mamãe Retrô

Classificação: Crianças a partir de 5 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina Arte com a Natureza

Data: 25 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineira: Poliana Back

Inscrições: Por ordem de chegada.

Classificação: Crianças a partir de 2 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina Teatro de Sombras

Data: 29 de janeiro (terça-feira)

Horário: 14h às 16h e 16h às 18h

Carga horária: 2h (cada sessão)

Oficineira: Poliana Back

Classificação: Crianças a partir de 5 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina Origami para Crianças

Data: 30 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 14h às 16h e 16h às 18h

Carga horária: 2h (cada sessão)

Oficineira: Mariana Marques da Cunha

Classificação: Crianças a partir de 6 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina Meu Monstro Favorito

Data: 31 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineira: Michelli Reblin, da Mamãe Retrô

Classificação: Crianças a partir de 6 anos, acompanhadas de seus responsáveis.

Oficina Cama de Gato

Data: 1 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 14h às 16h e 16h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineira: Ariane Azambuja Salgado

Classificação: Crianças a partir de 4 anos.

Oficina Quixel Art

Data: 2 de fevereiro (sábado)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineiro: Noah Barros

Classificação: Crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos, acompanhados de seus responsáveis.

Oficina Personagens no Saco

Data: 3 de fevereiro (domingo)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Oficineira: Ana Claudia de Araújo

Classificação: Crianças e adolescentes entre 7 a 13 anos, acompanhadas de seus responsáveis.