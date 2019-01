Programação do Wit Bar traz destaques do pop rock e sertanejo

Redação Bem Paraná, com assessoria

A programação do Wit Bar tem música para todos os gostos, com shows de bandas de pop rock e pagode, além de DJs e duplas sertanejas. A casa abre de terça a sábado às 18h e no domingo às 16h, com entrada livre até 21h. Cada dia da semana tem também promoções no cardápio.



Os destaques do pop rock abrem a semana do Wit nesta terça-feira (22/1), com os músicos Willian Caverna e, na sequência, Thiago Ribeiro. Quartaneja é a festa de quarta, com André Gardini abrindo para Marcos Daniel em uma noite de muito sertanejo. Na quinta, a casa tem o pagode da Banda Terezo, que une suas canções próprias a interpretações de hits do gênero, como Exaltasamba e Felipe Araújo. A abertura fica por conta de Luizinho Lima, interpretando em clássicos dos anos 90 e 2000 do pagode.



A sexta é dia de mais pop rock com Válvula Duo, voltado aos grandes nomes do cenário nacional, e Radyrocks Trio com hits internacionais. No sábado, Marcos Daniel abre a noite de sertanejo, que tem ainda a dupla Marjourie & Mell. Cantando juntas há dez anos, as duas já de destacaram com músicas autorais nas rádios paranaenses e catarinenses. Incluem no repertório desde Chitãozinho & Xororó até Edson & Hudson, entre outros. O Domingo Sunset tem abertura com DJ Pierre, seguido de Gustavo Toledo & Gabriel, com sucessos do sertanejo e músicas próprias no estilo.





Wit Bar



Horários de funcionamento: de terça-feira a sábado, a partir das 18h até 2h. Domingos, a partir das 16h.

Entrada: até às 20 horas a entrada é gratuita. Das 20h às 22h, mulheres não pagam entrada e homens pagam R$ 10. Das 22h à meia-noite, homens pagam R$ 20 e mulheres, R$ 10. Da meia-noite em diante, mulheres pagam R$ 10 e homens, R$ 30.

Endereço: Rua Itupava, 1163 - Alto da XV, Curitiba - PR

Informações: (41) 3042-3979 | www.witbar.com.br