Programação musical do Wit Bar vai do sertanejo ao pop rock no fim de semana

Redação Bem Paraná, com assessoria

Sertanejo, pop rock e pagode agitam a programação do Wit Bar para o fim de semana. A casa abre de terça a sábado às 18h e no domingo às 16h. Na quinta-feira (31/1) a pista do bar esquenta com a Banda Terezo. Com um repertório baseado no pagode, alia suas canções próprias com hits do gênero, passando por Felipe Araújo e Exaltasamba. A noite tem ainda 50% de desconto em entradas e porções até as 20h e open bar para elas das 20h às 21h. A noite toda tem chope Brahma em dobro.

Magnólia Due abre a noite de sexta-feira, voltada ao pop rock. Em seguida entra em cena o grupo Let's Core, que faz versões de bandas internacionais como Red Hot Chilli Peppers e Pearl Jam, entre outros. O sábado é dia de sertanejo com abertura de Jonas Polatto, seguido de André Gardini. O repertório da noite vai de Jorge & Mateus a Wesley Safadão.

Wit Bar

Endereço: Rua Itupava, 1163 - Alto da XV, Curitiba - PR

Funcionamento: de terça-feira a sábado, a partir das 18h até 2h. Domingos, a partir das 16h.

Entrada: livre até 20 horas. Das 20h às 21h, homens pagam R$ 10 e mulheres continuam com ingresso free. Das 21h às 23h, homens pagam R$ 15 e mulheres, R$ 5. Das 23h em diante, mulheres pagam R$ 10 e homens R$ 25.