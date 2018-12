Projeções natalinas em prédios no centro de SP estreiam nesta sexta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projeções natalinas sobre prédios e monumentos poderão ser vistas a partir da noite desta sexta-feira (14) pelo centro antigo da capital paulista. É a principal novidade na decoração de Natal, transferida neste ano pela gestão Bruno Covas (PSDB) do seu local tradicional, a avenida Paulista.

A iluminação especial, chamada de projeção mapeada, usa superfícies irregulares para criar sensação de profundidade e movimento. Os vídeos animados serão projetados na fachada de três imóveis da região central: o Edifício Matarazzo, sede da prefeitura, o Mosteiro, no Largo São Bento, e o prédio do Pátio do Colégio.

Elas acontecerão todos os dias entre 14 e 23 de dezembro, das 19h às 22h. Além das projeções, durante esse período o centro antigo vai receber outras 120 apresentações artísticas, além de feira de artesanato e food trucks, num festival chamado pela Prefeitura de São Paulo de "maior Natal do Brasil".

A programação começará no fim do expediente comercial, às 16h -durante dias úteis e domingos, irá até as 22h; nas sextas e sábados, se estenderá até a 0h.

Com seis pontos de atrações, a ideia é que os paulistanos circulem a pé pelo quadrilátero formado pelo largo São Bento, Pátio do Colégio, largo São Francisco e praça do Patriarca -nesta, haverá uma casa do Papai Noel, onde as crianças poderão tirar a clássica foto ao estilo dos shoppings, além de uma árvore de Natal de sete metros de altura.

O objetivo é atrair a população para os calçadões do centro, pouco frequentados durante a noite e os finais de semana, esvaziando assim a habitualmente congestionada avenida Paulista.

Entre as atrações musicais, os destaques serão as cantoras Luiza Possi -que se apresentará com Ayrton Montarroyos, finalista do programa de TV The Voice Brasil em 2016- e Maria Alcina. Possi e Montarroyos se apresentarão nos dias 19 (às 18h, no Pateo do Collegio), 20 (às 21h, na praça do Patriarca) e 21 (às 21h, no coreto da Bolsa de Valores). Alcina, nos dias 19 (18h, no largo São Francisco) e 23 (19h, na praça do Patriarca).

A atriz e cantora Zezé Motta fará a primeira apresentação do seu show acústico "No Coração do Brasil", cujo setlist será composto por clássicos da MPB, especialmente do compositor Luiz Melodia (1951-2017). Os shows acontecerão nos dias 15 (19h, na praça do Patriarca) e 16 (às 18h, no largo São Francisco).

Quem estiver por lá também poderá ver a dança da Suíte do Balé Quebra-Nozes, tradicional nesta época do ano. A primeira apresentação será no 14 dia, às 20h, no Pátio do Colégio. Haverá ainda 39 food trucks e food bikes e 40 expositores de artesanato espelhados pelo centro histórico.