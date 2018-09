Projeto Ad Cordis leva música instrumental para dentro do Hospital Pequeno Príncipe

Redação Bem Paraná com assessoria

A música instrumental invadiu o Hospital Pequeno Príncipe. Trata-se do projeto Ad Cordis (em latim, do coração) que conta com apresentações mensais de grupos e bandas locais no hospital. “Além de beneficiar o Pequeno Príncipe, o Ad Cordis visa a reflexão dos sons e a importância da música nas nossas vidas”, explica Elza Carneiro, diretora de produção do projeto.

Na segunda-feira (24/09), às 9h30, a apresentação será com a banda Jelly Roll, na Praça do Bibinha, no interior do hospital. Em seguida, os músicos passam em alguns quartos levando alegria e esperança para as crianças que estão internadas ou em tratamento.

Ao longo de todo o ano, o projeto Ad Cordis - realizado pela CGC-CSA Consultoria e Assessoria e viabilizado pela Lei de Incentivo a Cultura - promove 18 apresentações musicais no interior do Hospital Pequeno Príncipe e de instituições parceiras. O objetivo é mostrar que a música tem um poder universal de tocar as pessoas, democratizar o acesso à música instrumental e tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor e humano.

Data e horário: segunda-feira, 24/09/2018, às 9h30

Local: Hospital Pequeno Príncipe, na Praça do Bibinha - Rua Desembargador Motta, 1070 - Água Verde