Projeto 'Encolhi as pessoas' em exposição inédita no ParkShoppingBarigüi

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uma cena do cotidiano durante um pequeno passeio passa despercebida em muitas vezes. No olhar do publicitário Renan Viana é justamente esse detalhe que torna um grande cenário para aventuras e inspirações. Há cinco anos ele criou o projeto de fotografia “Encolhi as pessoas” com registros do dia a dia em uma nova ótica do mundo, literalmente, gigantesco. Os mais de mil cliques foram publicados no perfil do instagram @encolhiaspessoas, que reúne mais de 180 mil seguidores, e agora alguns deles serão exibidos com exclusividade em uma exposição inédita e gratuita no ParkShoppingBarigüi, na galeria do Park Gourmet.

A mostra do PKB reúne as imagens da rotina das cidades com objetos que fazem parte da nossa vida. São cenas do cotidiano que ganham um novo significado. Os resultados são cenas de vários lugares e símbolos icônicos, como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, em Paris, na França, a famosa Avenida Paulista, em São Paulo, e detalhes com muito sabor: chuva de chocolate, golfe em brigadeiros gigantes e uma divertida festa na praia de abacaxi. “Essas cenas ganham novos sentidos por meio da visão de mudo do projeto. Com leveza e bom humor, crio cenas inusitadas fotografando miniaturas em locais e situações reais”, explica o publicitário.

Cada clique e cena icônica são registrados durante passeios ou viagens, sempre acompanhado das miniaturas de um centímetro e meio. As pequenas pessoas são de resina, pintadas à mão, e compostas em diversos lugares. A inspiração começou em Belém, no Pará, após uma visita a um antiquário. Renan encontrou uma caixa de miniatura de pessoas que o deixou impressionado pelos detalhes. “Comprei a caixa e a partir disso surgiram ideias de fotos em miniaturas. O propósito é levar as pessoas a imaginarem como seria ser pequeno em situações comuns, do a dia a dia”, explica Viana.

Desde 2014 as viagens, os passeios e as aventuras do publicitário são acompanhados de uma caixinha de objetos com diversas miniaturas, a câmera profissional e a descobertas de um novo lugar. Em seu olhar compartilhado nas redes sociais e agora no PKB sempre há uma nova percepção de mundo. Em breve, pontos turísticos de Curitiba serão os novos cenários explorados para encolher as pessoas.