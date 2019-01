Projeto Foto em Pauta realiza palestra e seleção de fotógrafos curitibanos

A caravana do projeto Foto em Pauta estará em Curitiba hoje, realizando palestra e seleção de artistas curitibanos para o Festival de Fotografia de Tiradentes (MG). A palestra acontece no Teatro Londrina do Memorial de Curitiba, às 19h30, com a presença do coordenador geral do Festival, Eugênio Sávio, dos artistas e curadores Pedro David e João Castilho, além do fotógrafo e diretor de vídeo, Bruno Magalhães. A entrada é franca.

Levar ao público, por meio de exposições, palestras e mesas de discussão, nomes de indiscutível conhecimento teórico, técnico e artístico da produção fotográfica. Este é o objetivo do Festival de Fotografia de Tiradentes que acontece de 27 a 31 de Março de 2019 na cidade histórica mineira.

O destaque da oitava edição do Festival será uma mostra sobre a fotografia produzida na região Sul do Brasil. Os curadores visitam Curitiba para, além de apresentar o projeto, também realizar encontros com autores locais em busca de trabalhos relevantes que viabilizem uma mostra significativa a ser exibida no Festival.

As inscrições dos fotógrafos locais interessados em participar do Festival de Tiradentes, devem ser feitas após a palestra no Memorial. A avaliação dos portfólios acontece na sexta-feira (11/01), no Museu da Fotografia. Os horários serão informados no ato da inscrição.

O festival

Desde 2004 o projeto Foto em Pauta realiza em Belo Horizonte (MG) debates gratuitos e abertos ao público, além de possibilitar aos convidados conhecer a obra de grandes artistas e conversar com os próprios autores sobre a concepção do seu trabalho.

Em Tiradentes, o Festival de Fotografia é realizado desde 2011 com a mesma proposta de divulgar a produção fotográfica brasileira, e fomentar o desenvolvimento da linguagem artística no Brasil. Do seu início até hoje, já reuniu trabalhos de 679 fotógrafos em 74 exposições, além de lançar 115 livros de fotógrafos e realizar 114 palestras e 122 cursos e workshops.

O Festival é realizado com os benefícios da Lei Federal de Incentivo à Cultura; patrocínio do Itaú e o apoio do Itaú Cultural, SESI Minas e UFMG. Conta também com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba na etapa de seleção na capital paranaense.

Serviço

Caravana Foto em Pauta e Festival de Fotografia de Tiradentes.

Palestra: Hoje, das 19h às 21h30

Local: Memorial de Curitiba – Teatro Londrina (Rua Doutor Claudino dos Santos, 79 – Setor Histórico)

Ao final da palestra serão feitas as inscrições para as leituras de portfólio que acontecem dia 11 de janeiro, no Museu da Fotografia Cidade de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Solar do Barão). Horário definido no ato da inscrição.