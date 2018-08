Projeto na Câmara analisa proibir copos descartáveis na administração municipal

Da Redação Bem Paraná com CMC

Ao todo, 32 projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) constam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Entre eles está a proposta para se banir o uso, nas repartições da administração pública municipal, de copos, talheres, recipientes e demais utensílios feitos de derivados do petróleo (005.00088.2018). Segundo o texto, a diminuição do uso desses materiais deverá ser progressiva. “O consumo excessivo e indiscriminado de tais produtos descartáveis os tornaram um passivo ambiental”, argumentam os autores do texto, Goura (PDT) e Professor Euler (PSD), na justificativa do projeto.