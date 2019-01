Projetos de agroecologia de SP e MG receberão R$ 25 milhões em investimento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projetos de agroecologia de São Paulo e Minas Gerais irão receber R$ 25 milhões do edital Ecoforte Redes, da Fundação Banco do Brasil. O investimento é do Fundo Social e do Fundo Amazônia, administrados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

As entidades contempladas foram escolhidas em duas seleções públicas, que têm como objetivo apoiar projetos territoriais de redes de agroecologia, extrativismo e produção orgânica, voltados à intensificação das práticas de manejo sustentável de produtos da sociobiodiversidade e de sistemas produtivos orgânicos e de base agroecológica.

Os projetos vão atender 28 entidades e beneficiar cerca de 7.000 pessoas diretamente, espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.