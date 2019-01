Projetos esportivos fogem das capitais e conscientizam sobre o meio ambiente

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Você sabia que o canudo plástico é um dos principais inimigos do meio ambiente? Somente nos Estados Unidos, 500 milhões de canudos são utilizados diariamente. Imagina se juntarmos todos os canudos consumidos diariamente pelo mundo o impacto disso na natureza. É difícil se dar conta, mas é provável que todos os canudos que você, leitor, já utilizou na sua vida estejam em algum lugar impactando negativamente a natureza.

Muitas ideias são adotadas para reduzir esse consumo, e uma dessas iniciativas partiu da Global Vita Sports, empresa responsável pelo Circuito Amazing Runs de corridas em Unidades de Conservação e patrimônios naturais. Na etapa de 6 e 7 de abril, na Ilha do Mel, a organização vai inserir no kit da prova um canudo ecológico. “Temos como principal objetivo a conscientização dos nossos atletas sobre os impactos negativos que esse vilão pode causar no meio ambiente e mais ainda: queremos contribuir ativamente com a redução na produção e utilização de canudos no mundo” comenta Arthur Trauczynski, diretor de negócios e marketing da Global Vita Sports. https://www.amazingruns.com.br/

A Amazing Runs Ilha do Mel já está indo para sua 5ª edição é vista com um carinho especial entre os corredores. Nos últimos dois anos, a prova atingiu o limite total de 700 inscritos, contando com participantes de quase todos os estados o Brasil e alguns de fora do país.

Todos os anos acontecem diversas práticas para melhorar a sustentabilidade do evento, como a compensação do carbono emitido com o plantio de árvores, a realização de mutirões de limpeza para remoção de resíduos do local, contratação de ao menos 85% de toda a equipe localmente para geração de renda na comunidade local, entre diversos outros. “Esperamos que os atletas ao interagirem com o meio ambiente, mudem o seu comportamento de forma positiva no local, e levem também essas boas práticas de conduta para dentro de casa”, Trauczynski completa.

Mais informações e inscrições: https://www.amazingruns.com.br/