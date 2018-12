Projota faz show beneficente em São Paulo para arrecadar brinquedos para crianças

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Projota comanda nesse domingo (17) a segunda edição do Rap no Lauzane, um show beneficente que arrecada brinquedos para crianças. O evento acontece das 15h às 18h, na Fábrica de Cultura de Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo.

Os brinquedos doados são distribuídos para ONGs e instituições do bairro Lauzane Paulista, onde Projota nasceu e cresceu. Na última edição, estiveram presentes também os rappers Rashid e Muzzike.

Arrecadamos muitos brinquedos e fiquei com aquele sentimento de dever cumprido de ter consigo ajudar tantas crianças que estavam precisando", comentou Projota.

Nesse ano, o rapper Crônica Mendes fará a abertura do evento. Na sequência, Projota fará um show completo com as músicas do seu último álbum "A Milenar Arte de Meter o Louco", e seus lançamentos recentes, como "A Voz e o Violão"e "Sr. Presidente".

A entrega dos brinquedos arrecadados acontecerá durante a semana do dia 17 e Projota afirma que não quer perder a "melhor parte". "Ver o sorriso dessas crianças não tem preço. Eu já fui uma dessas crianças e sei bem pelo o que elas passam. Levar um pouquinho de alegria para elas, em um período do ano importante como o Natal, me enche de satisfação", disse ele.

Ele acredita que, como músico, tem o papel de incentivar ações beneficentes e reforçar a importância das ações beneficentes. "Eu procuro sempre ajudar as pessoas que mais precisam. Acho que todos os que têm condições, sejam artistas ou não, devem ajudar. Como figura pública, eu tento incentivar sempre."