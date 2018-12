'Propaganda', de Jorge e Mateus é a música mais executada da internet

Folhapress

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - Mais um ano chega ao fim, mas o mesmo fenômeno se repete. A música sertaneja atual domina todas as plataformas musicais. Sempre em disparada também nas rádios, o gênero se mantém firme com duplas e artistas que já conquistaram o público e mantiveram seu sucesso com novidades.

A música mais executada nas plataformas de streaming é "Propaganda", da dupla Jorge e Mateus, do álbum "Terra sem CEP". Já a dupla Zé Neto e Cristiano também é a mais tocada nos streamings de música Deezer e Spotify e, ainda, tem o vídeo musical mais assistido no YouTube com a música "Largado as Traças".

A mesma faixa da dupla já era a mais tocada das rádios no primeiro semestre, segundo a Crowley, empresa que faz essa medição. A dupla mantém o sucesso há três anos, desde "Seu Polícia" foi a música mais executada nas rádios em 2016, e "Cadeira de Aço", em 2017.

Algumas das músicas que estão entre as mais executadas em streamings, também foram as mais buscadas pelo Google e Bing, segundo pesquisa divulgada pela empresa SEMrush. Aparecem na lista "Propaganda", de Jorge e Mateus, "Apelido Carinhoso", de Gustavo Lima, e "Estranho", de Marília Mendonça.

Levantamento da Deezer aponta que também não importa a idade. O sertanejo e o funk estarão na playlist dos usuários de internet. A música "Vai Malandra", de Anitta, foi a mais ouvida da plataforma por jovens de até 25 anos. Entre 26 e 45, a mais ouvida foi "Propaganda", de Jorge e Mateus, que também abraçou a faixa dos mais de 56 anos.

Nas listas internacionais, o rapper Drake aparece em todas elas. Pelo Spotify, ele é o artista mais executado do mundo, e aparece em terceiro lugar no ranking do Deezer. O vídeo do YouTube "God's Plan" com mais de 900 milhões de visualizações no YouTube. O artista também venceu o prêmio da revista Billboard pela música.

O vídeo da canção mostra o artista doando dinheiro, cheques e fazendo compras no supermercado para famílias carentes, e é tudo verdade. O clipe começa com a mensagem: "O orçamento deste vídeo foi de US$ 996,6 mil (R$ 3,2 milhões). Nós doamos tudo. Não contém à gravadora".

Ao longo da gravação ele registrou o momento em que deu um carro de presente, levou mulheres humildes para fazer compras em lojas de luxo e doou cheques a universidades e outras instituições.

Outro sucesso global é o britânico Ed Sheeran. Ele foi o nome mais buscado pelos brasileiros no Google, entre artistas estrangeiros, e está entre os cinco mais executados do Spotify e da Deezer, plataformas de música, com as faixas "Perfect", "Shape of You" e "Happier".

O colombiano J. Balvin foi bem na Deezer, com o estrangeiro mais executado. A lista global deles também incluiu a Anitta em décimo lugar -ela também é a mulher mais ouvida da Deezer no mundo. Ariana Grande, Dua Lipa e Camila Cabello são as mais citadas em todas as listas globais só com mulheres.

MAIS CITADOS NO TOP 5 DOS STREAMINGS

Artistas:

Zé Neto e Cristiano

Jorge e Mateus

Anitta

Marília Mendonça

Matheus e Kauan/Wesley Safadão

Músicas:

“Propaganda”, Jorge e Mateus

“Vai Malandra”, Anitta

“Ao Vivo e a Cores”, Matheus e Kauan

“Apelido Carinhoso”, Gusttavo Lima

Vídeos musicais no YouTube

“Largado às Traças”, Zé Neto e Cristiano

“Amor de Verdade”, MC Kekel e MC Rita

“Fuleragem”, MC WM

“Propaganda”, Jorge e Mateus

“Estranho”, Marília Mendonça

“Envolvimento”, MC Loma e as Gêmeas Lacração

“So Quer Vrau”, MC MM feat DJ RD

“Ta Tum Tum”, Kevinho e Simone e Simaria

“Amor Falso”, Aldair Playboy e Wesley Safadão com Kevinho

“Não Fala Não pra Mim”, Humberto e Ronaldo com Jerrry Smith