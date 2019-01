Prorrogado, Verão Paraná abre calendário de eventos do paradesporto em fevereiro

Da Redação

Com o anúncio do governador Carlos Massa Ratinho Júnior da prorrogação das ações do esporte no Verão Paraná 2019 até o Carnaval, a Operação começa a pensar e organizar eventos e exibições esportivas que farão parte das atividades do projeto no mês de fevereiro. O primeiro passo foi a realização, na quinta-feira, de uma reunião comandada pelo diretor José Alberto de Campos, junto com o coordenador de esportes, Cristiano d’El Rei, e do assessor técnico, Tiago Campos. Eles receberam representantes de diversas entidades e profissionais do paradesporto para afinar detalhes para a participação deles dentro do Verão.

“Queremos atuar com uma visão sistêmica, de modo articulado entre as entidades, para que possamos desenvolver uma gestão pública de qualidade voltada ao esporte”, disse Campos. Ele ainda ressaltou que a inclusão é um dos pilares do esporte paranaense: “Desde a criação dos Jogos Abertos Paradesportivos, os Parajaps, há oito anos, e com a criação do programa Talento Olímpico do Paraná, que oferta quase 30% de suas bolsas para atletas com deficiência, o paradesporto paranense tem se tornado referência para os demais estados brasileiros”, disse o coordenador.

Estiveram presentes ao encontro representantes do vôlei sentado, da esgrima em cadeira de rodas, de surf adaptado e do basquete em Cadeira de Rodas e para surdos.