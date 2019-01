Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As provas de resistência são um clássico na disputa pelo prêmio do Big Brother Brasil. O recorde de "brothers" mais resilientes pertence a Ana Clara e Kaysar, do BBB 18, que permaneceram por quase 43 horas de pé em uma plataforma giratória.

A nova edição do programa, o BBB 19, começa no próximo dia 15. Os participantes serão revelados ao longo da programação de quarta-feira (9), a partir do primeiro intervalo do Vídeo Show.

Antes desse recorde, no entanto, Kaysar já havia entrado para o ranking de provas mais longas ao ficar 29 horas e 48 minutos em disputa com Jéssica. Kelly, do BBB 12, é dona do segundo lugar, ao vencer uma prova após 29 horas e 57 minutos.

CONFIRA O RANKING

1º lugar: Ana Clara e Kaysar, do BBB 18. Eles resistiram por 42 horas e 58 minutos de pé, em uma plataforma giratória, protegidos por um cinto de segurança. A prova garantia imunidade, e portanto uma vaga na semifinal do programa, além de um carro zero oferecido pelo patrocinador.

Beirando 43 horas de jogo, o apresentador Tiago Leifert precisou encerrar a disputa e decretar empate para preservar a saúde dos competidores. O patrocinador acabou dando um carro para cada um e a produção deixou que os próprios vencedores decidissem com quem ficaria a imunidade.

2º lugar: Kelly, do BBB 12. A participante ficou 29 horas e 57 minutos dentro de um carro, sem comer nem dormir, superando a baiana Jakeline. No final, as duas se abraçaram e choraram muito.

3º lugar: Kaysar, do BBB 18. Ele é também o dono do terceiro lugar. Na prova em que os "brothers" precisavam colocar e retirar itens do porta-malas do carro, o sírio venceu após 29 horas e 48 minutos de prova. Jéssica, que disputava com ele, não apertou o botão, dando vitória a Kaysar.

4º lugar: Iran e Inês, do BBB 6. O objetivo da prova era dançar sem parar, e a cada hora, os "brothers" podiam parar por cinco minutos. Nessa prova, a dupla dançou por mais de 24 horas sob sol e chuva, vencendo a competição.

5º lugar: Alberto Caubói, do BBB 7. Em uma das provas mais acirradas do programa, Diego Alemão desistiu, e a liderança ficou com o Caubói. Os dois chegaram a discutir durante a disputa, que durou 21 horas.

6º lugar: Emilly, do BBB 17. Em prova de resistência que durou 19 horas, os confinados da edição precisavam ficar de pé em uma plataforma e eram espremidos por duas paredes de pedra. Emilly foi a última a deixar a prova.

7º lugar: Eliéser, do BBB 10. O paranaense venceu a disputa após resistir 19 horas fantasiado de esponja, lavando pratos gigantes toda vez que uma música tocava.

8º lugar: Lia Khey, do BBB 10. Ela resistiu por 19 horas contra Elenita, com quem havia brigado dias antes. As duas ficaram encolhidas dentro de casinhas montadas no jardim, sem comer, beber, dormir e ir ao banheiro. Ao final, se abraçaram e choraram.

9º lugar: André, do BBB 13. O "brother" disputou por mais de 18 horas com Andressa sobre plataformas que giravam, subiam e desciam em uma piscina. A "sister" não aguentou, e com uma crise de choro, desistiu da competição.