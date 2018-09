Provopar e Polícia Civil realizam prova pedestre no próximo domingo

Da Redação Bem Paraná

No próximo domingo (16), a Provopar Estadual e a Polícia Civil do Paraná promovem a 15ª Corrida da Polícia Civil, com percursos de 5 km e 10 km em categorias masculinas e femininas, divididas por idade. Nesse ano, os organizadores planejam atender dois mil competidores, sendo que, até o momento, já têm mais de 1.300 inscritos. O evento é realizado para comemorar os 165 anos da Polícia Civil no Paraná e os 85 anos da Escola Superior da Polícia Civil. A largada da corrida acontecerá às 7 horas, em frente à Escola Superior da Polícia Civil, no Bairro Portão. Além do circuito de corridas, terá programação para a família toda. As crianças poderão desfrutar do Espaço Sesi.