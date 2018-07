Próxima campanha de vacinação é contra a pólio e o sarampo

Antonio Trajano

O Ministério da Saúde já está em campanha para a vacinação da pólio e do sarampo, que acontecem de 6 a 31 de agosto. Por meio de vídeo o Ministério alerta sobre a importância da vacinação de crianças contra o sarampo e a poliomielite. Na gravação, a apresentadora Xuxa Meneghel, escolhida como madrinha da campanha encabeçada pelo governo federal, lembra que pais, mães e responsáveis devem levar seus filhos aos postos de vacinação para receber ambas as duas doses.

“Esse papo de ‘não precisa vacinar não’ é mentira. Quem está falando isso é mentiroso. Tem que vacinar, sim. Se você ama o seu baixinho, se você ama a sua baixinha, vamos vacinar”, reforçou a apresentadora. O vídeo oficial da campanha, agendada para o período de 6 a 31 de agosto, será divulgado pela pasta nas próximas semanas. Devem receber as doses crianças menores de 5 anos.

A importância de imunizar as crianças contra estas duas doenças é porque os vírus delas ainda circulam pelo mundo. Casos de sarampo têm sido retomados no País neste ano.