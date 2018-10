Próxima rodada do Brasileirão terá bola cor de rosa em todas as partidas

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A campanha do Outubro Rosa 2018 ganhou um reforço dentro dos gramados do Brasileirão. A CBF produziu bolas especiais para fortalecer a mensagem de combate ao câncer de mama e ajudar na conscientização das mulheres para a realização dos exames preventivos.

Na 29ª rodada do Brasileirão, a bola do Outubro Rosa será usada em todos os jogos, nos dias 13, 14 e 15. O grafismo personalizado, com todos os detalhes na cor da campanha, foi aplicado no modelo Brasil CBF Nike Ordem V, pelota oficial do Campeonato Mais Equilibrado do Mundo.

Com uma câmara atualizada, a bola proporciona excelente sensação e toque aos jogadores. Seus cortes Nike Aerowtrac criam um voo preciso nos lançamentos. Ela tem uma camada de espuma que garante consistência e maciez em todas as condições climáticas e de gramado. A precisão geométrica distribui a pressão de maneira uniforme e oferece grande oportunidade para chutes poderosos.

A cor do Outubro Rosa, o selo de certificação FIFA Quality Pro, a logomarca da CBF, a identificação Nike Ordem e o ano da edição (2018) são os principais itens de personalização da nova bola, composta por cobertura de material sintético (40%), borracha (30%) poliuretano (20%) e algodão (10%).



Mais sobre o Outubro Rosa



Na década de 1990, o movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada, anualmente, com o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) participa do Outubro Rosa desde 2010, com eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema, além de produzir materiais e recursos educativos para disseminar informações sobre prevenção e detecção precoce da doença.