PSG anuncia contratação de meio-campista argentino para ser o camisa 8

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira (29) a contratação do meio-campista argentino Leandro Paredes como novo camisa 8 do time. O jogador de 24 anos, que estava no Zenit (RUS), assinou contrato até junho de 2023.

A chegada de Paredes é uma indicação de que o PSG já planeja o time sem Adrien Rabiot, meio-campista que tem contato até junho deste ano e deve sair. Ele já recusou frequentes propostas de renovação.

O valor da transferência não foi divulgado, mas a imprensa europeia especula que o acordo entre os clubes tenha sido na base dos 40 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões). O Chelsea também tinha interesse na contratação de Paredes.

As boas-vindas a Paredes foram dadas por outro argentino do PSG, Angel Di Maria, que gravou um vídeo dizendo que "espera o sucesso de um jogador jovem com muito a oferecer ao clube".