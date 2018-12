PSG, Liverpool e Tottenham garantem vaga no mata-mata da Champions

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paris Saint-Germain (FRA), Liverpool (ING) e Tottenham (ING) garantiram, nesta terça (11), suas respectivas respectivas vagas para as oitavas de final da Champions League.

As duas primeiras equipes estavam no Grupo C, o único da competição que chegou a última rodada da fase de grupos totalmente indefinido.

Os parisienses triunfaram por 4 a 1 sobre o Estrela Vermelha, na Sérvia, e conquistaram o primeiro lugar do grupo, com 11 pontos. Já o time de Jurgen Klopp chegou a 9 após vencer por 1 a 0 o confronto direto contra o Napoli (ITA), que até o início da rodada tinha mais pontos que os rivais, mas acabou eliminado.

Cavani, Neymar, Marquinhos e Mbappé balançaram as redes para o PSG, enquanto Gobeljic descontou. Em Anfield, Salah fez o único gol do jogo.

No Grupo B, o Tottenham precisava de um reultado igual ou melhor que a Inter de Milão para ficar com a segunda vaga. E ele veio com o gol de empate marcado por Lucas Moura, aos 40 minutos do segundo tempo, sobre o Barcelona, que marcou com Dembelé.

A Inter, que recebeu o PSV em casa, saiu atrás após Lonzano abrir o placar ainda no primeiro tempo. O gol de Icardi, aos 28, até colocou os italianos momentaneamente nas oitavas, porém não foi o suficiente para seu time ultrapassar os rivais ingleses na classificação.

Nesta quarta-feira (12), o Shakhtar Donetsk recebe o Lyon precisando vencer para se classificar em segundo lugar do Grupo F. Já os fraceses ficam com a vaga se empatarem e podem tomar a liderança da chave em caso de vitória e derrota do Manchester City para o Hoffenheim, na Inglaterra.

Jogos da sexta rodada da fase de grupos:

Terça-feira (11)

Schalke 1 x 0 Lokomotiv

Galatassaray 2 x 3 Porto

Barcelona 1 x 1Tottenham

Inter 1 x 1 PSV

Estrela Vermelha 1 x 4 Paris Saint-Germain

Liverpool 1 x 0 Napoli

Quarta-feira (12)

15h55 - Real Madrid x CSKA

15h55 - Viktoria Plzen x Roma

18h00 - Valencia x Manchester United

18h00 - Manchester City x Hoffenheim

18h00 - Young Boys x Juventus

18h00 - Ajax x Bayern de Munique