Psicodália abre pré-venda de ingressos a partir desta quinta

Redação Bem Paraná com assessoria

Começa no dia 2 de agosto a pré-venda de ingressos para o Psicodália 2019. Quem participou do festival nos últimos quatro anos poderá adquirir o ingresso na pré-venda e pagará o mesmo valor da última edição.

A novidade é que o cadastro será realizado na hora da compra, facilitando o acesso. Será possível adquirir até seis ingressos do lote promocional. Para concluir a compra é obrigatório cadastrar o nome completo, RG, CPF e e-mail de todos os compradores. A intenção é agilizar o atendimento e dar ainda mais segurança para quem está comprando seu ingresso, além de evitar filas na entrada do evento.

A venda do lote promocional se encerra no dia 17 de agosto. Após este período a venda de ingressos será aberta ao público geral, com novos valores.

A Fazenda Evaristo, localizada em Rio Negrinho/SC, a 120 km de Curitiba, continua sede do evento, que será realizado de 01 a 06 de março de 2019 (carnaval).

O festival mantém sua proposta multicultural, com muita música, teatro, cinema, recreação e oficinas temáticas - que se diferenciam pela diversidade de olhares propostos, criando momentos de harmonia com a natureza em um ambiente que propicia a busca pela diversão, autoconhecimento e bem estar.

Nas redes sociais e no site do evento 2019 é possível conferir todas as novidades da 22.ª edição do Psicodália.

Serviço:

Psicodália 2019: de 01 a 06 de março de 2019.

Fazenda Evaristo – Rio Negrinho/SC.

Ingressos: Pré-venda: 02 a 17 de agosto de 2018. Lote promocional a partir de R$ 380,00 (meia-entrada). Mesmo valor da edição anterior. Somente para quem foi ao Psicodália 2015, 2016, 2017 OU 2018. Cada comprador poderá adquirir até 6 ingressos e parcelar em até 6x sem juros.

Terá direito ao benefício da meia-entrada:

Idosos; menores de 18 anos; estudantes (independente da idade, desde que regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino público ou particular, oficialmente reconhecidos, de nível fundamental, médio e superior, e técnico profissionalizante); professores; portadores de deficiência; doadores de sangue; jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda que se enquadrem nos critérios legais; classe artística com carteirinha do Sated (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão) ou OMB; e portadores do cartão Disk Ingressos.

Informações:

www.psicodalia.com.br

Siga no Facebook: /psicodalia

Siga no Instagram: /psicodaliafestival