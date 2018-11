PTB, de Roberto Jefferson, anuncia apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PTB declarou nesta terça-feira (9) apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno das eleições que disputa contra Fernando Haddad (PT).

Roberto Jefferson, presidente da legenda, anunciou a decisão pelas redes sociais. "Após consultar os membros da Executiva Nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro decidiu manifestar o seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2018", disse no Twitter.

O PTB fez parte da coligação que apoiou Geraldo Alckmin (PSDB) no primeiro turno.

Outros partidos do chamado centrão que se uniram no primeiro turno em torno do tucano decidirão separadamente suas posições. O PP já anunciou neutralidade e o presidente do DEM, ACM Neto, está em Brasília nesta terça para reunião com lideranças. Além destes, faziam parte do bloco também PRB, PR, e Solidariedade.