PUCPR reúne educadores para repensar a educação

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As constantes transformações que fazem do futuro algo imprevisível em relação às competências exigidas dos profissionais do amanhã são um desafio imensurável para a prática pedagógica. Com isso, docentes têm o desafio de repensar a educação e os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem para entender como preparar as novas gerações para o que está por vir. Diante deste cenário, a PUCPR promove, de 22 a 25 de julho, a segunda edição do Devising 21st Century Higher Education with PUCPR, evento que reunirá especialistas em educação nacionais e internacionais para compartilhar iniciativas inovadoras de ensino.

Os participantes serão estimulados a renovar o modo como apresentam suas práticas educativas. A conferência trará convidados que fazem a diferença mundo afora com novas abordagens de ensino para discutir a reorganização da educação e inspirar a reflexão sobre o papel de cada ator neste novo contexto educacional. Entre os participantes estão Jérome Eneau (França), Tonia Casarin (Brasil), Melinda Maris (EUA) e Alenoush Saroyan (Canadá).

“Vivenciamos um momento em que todos precisam se reinventar. A escola não pode ficar se escondendo. Precisa ser efetiva na sua tarefa de educar para os desafios do século 21”, afirma a diretora de Inovação Acadêmica da PUCPR e membro da comissão organizadora do evento, Cinthia Spricigo. “Estar em contato com pessoas de fora e outras realidades faz com que os educadores percebam que os problemas enfrentados são similares em diferentes partes do mundo”, completa.

Com o tema “Promoção da aprendizagem profunda e significativa – integrando aspectos cognitivos e humanísticos”, o evento abordará a avaliação da aprendizagem; a motivação no processo de ensino; a criatividade e o pensamento crítico; o planejamento do ensino para a aprendizagem profunda; entre outros temas.

Serviço

Devising 21st Century Higher Education with PUCPR – Diving Deep

Data: de 22 a 25 de julho

Local: PUCPR (Rua Imaculada Conceição, 1.155 – Prado Velho – Curitiba)

Mais informações em devising21.pucpr.br