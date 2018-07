Quarta Cidadã orienta sobre uso de celular ao volante e correção postural

SMCS

Nesta quarta-feira (1/8), a Rua da Cidadania do Boqueirão vai orientar a população sobre duas situações cada vez mais constantes na vida moderna: o uso do celular ao volante e os problemas de coluna vertebral pela falta de correção a postura corporal.

As atividades fazem parte da Quarta Cidadã de agosto, evento mensal promovido pela Regional do Boqueirão para divulgar à população os serviços prestados pela Prefeitura na região. As pessoas poderão circular pelo local, como se fosse uma feira.

Nessa edição, o evento acontece durante a Semana Neuro em Ação. Por isso, os dois temas foram escolhidos para divulgar a campanha realizada pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

Quem vai auxiliar nas orientações são alunos do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), integrantes da Liga de Neurocirurgia da UFPR, fisioterapeutas e servidores das secretarias municipais de Saúde e do Esporte, Lazer e Juventude e a Superintendência de Trânsito (Setran).

Informação e serviços

Além de palestras sobre o uso do celular ao volante, o evento vai abordar primeira habilitação e educação no trânsito. Na plateia, estarão os estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba e do Colégio Estadual Victor do Amaral. A população também terá acesso a tendas da saúde para avaliar as condições neurológicas e de locomoção.

“É uma ação de aproximação do poder público com a comunidade", explica o administrador regional do Boqueirão, Ricardo Dias. Ele acredita na importância do impacto dessas ações na região como forma de integrar a população local com a Prefeitura. “Temos que mostrar aos moradores que os serviços da Prefeitura são descentralizados e que todos podem ter acesso aqui mesmo na regional.”

Feira de manhã e blitz à tarde

A programação se concentra no período da manhã, das 8h30 às 11h30, para aproveitar o fluxo da novena da Paróquia Nossa Senhora do Carmo e da Feira de Artesanato e Gastronomia.

À tarde, haverá uma blitz educativa no cruzamento da Rua Anne Frank com a Valdemar Kost e no entorno da Rua da Cidadania para conscientizar os motoristas sobre os perigos de usar o celular ao dirigir. A equipe da Saúde irá divulgar um material que inclui panfletos e 500 unidades de sacos de lixo para o carro.

Startup parceira

Outro destaque é a presença da startup TruckHelp, que deixará disponível para o público um simulador de direção de caminhão. No simulador, o participante recebe uma ligação telefônica enquanto dirige para perceber como é perigoso fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

Este equipamento é o mesmo testado pelo prefeito Rafael Greca no Workitiba Barigui, no mês de julho, onde o gerente global para comunidades do Google Business Group (GBG), Marcus Foon, conheceu soluções desenvolvidas pelo Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação da cidade.

Locomoção

Além da questão do trânsito, a Quarta Cidadã também vai abordar a saúde da coluna vertebral. Os alunos da UFPR ficarão responsáveis pela avaliação de neurologia, que pode indicar problemas de locomoção em idosos.

As tendas da saúde também disponibilizaram testes para o cérebro para analisar a função motora do órgão. O público alvo são pessoas da terceira idade que compõe o grupo de ginástica da Smelj e da SMS.

Serviço: Quarta Cidadã

Local: Rua da Cidadania do Carmo (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430)

Data: quarta-feira (1/8)

Horário: das 8h30 às 11h30