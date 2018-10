Quarta etapa do Circuito de Corridas de Rua altera trânsito no Água Verde

SMCS

A quarta etapa do Circuito de Corridas de Rua de Curitiba vai acontecer no domingo (21/10) e ocasionar bloqueios de trânsito no bairro Água Verde. A largada da prova é às 7h, com previsão de término às 8h30. A saída e chegada serão ao lado do estádio Joaquim Américo (Arena da Baixada), na Rua Buenos Aires.

A prova é organizada e coordenada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Não haverá bloqueio total das ruas, mas os motoristas precisam prestar mais atenção ao passar pelo trajeto da corrida, quando irão compartilhar as vias com os participantes do evento esportivo.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão estar no local para auxiliar motoristas e atletas.

Serão dois percursos distintos: de cinco e dez quilômetros. Os atletas vão passar pelas vias Brasílio Itiberê, Desembargador Westphalen, Água Verde, Professor Luiz César, Samuel Cézar, Professor Assis Gonçalves, Rio Grande do Sul, Maranhão, Goiás, Amazonas, Morretes, Eduardo Carlos e Guilherme Pugsley.