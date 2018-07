Quarta-feira tem contraste entre as temperaturas e chuvas ocasionais no Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta quarta-feira (25) iniciou com forte contraste entre as temperaturas. Enquanto no Norte do Estado as marcas estão acima dos 25ºC, na parte mais ao Sul os termômetros marcavam menos de 15ºC. Em Curitiba, o início da tarde tinha pouco mais de 17ºC e céu nublado.

A chuva ainda insiste em não dar as caras no Estado. No decorrer desta madrugada foram registradas chuvas fracas e isoladas entre as regiões Oeste e Sudoeste do Estado. Entre a Serra do Mar e as praias, houve registros de chuviscos ocasionais. Nas regiões da metade Norte do PR, o tempo permanece estável.

A previsão não fica diferente para o resto da semana. Há possibilidade de chuviscos até o final da semana e as temperaturas oscilam. Na Capital, a quitna-feira (26) deve ter mínima de 11ºC e máxima de 17ºC.