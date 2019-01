Quarta foi o dia mais quente para um janeiro em várias cidades do Paraná. Veja onde

Da Redação Bem Paraná com sites

Curitiba registrou na tarde de quarta-feira (30) a temperatura mais alta desde a implantação da medição em Curitiba pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), em junho de 1997 — 35,9ºC. Também foi a maior desde 1961, considerando registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Mas, além da Capital, outras cidades registraram recordes para o mês de janeiro desde a instalação das estações medidoras. Antonina marcou 40,6ºC, Maringá 38ºC, Cândido de Abreu 37,2ºC. Veja as cidades com recorde de calor para um janeiro no mapa do Simepar.