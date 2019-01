Quarteto Il Divo realiza única apresentação no Guairão

Redação Bem Paraná, com assessoria

Considerado o grupo de crossover clássico mais bem-sucedido na história da música internacional, o quarteto Il Divo comemora 15 anos de carreira com a turnê mundial Timeless, com única apresentação em em Curitiba, no dia 18 de Maio, sábado, às 21 horas no Teatro Guaira (Praça Santos Andrade, s/nº). O grupo se apresentará no Brasil com uma grandiosa produção acompanhado de grande orquestra. Entre as músicas do set list: "Hola," "Love Me Tender," "What A Wonderful World, "Smile," "All Of Me" e "Unforgettable" e muitos outros sucessos.



Nesta nova turnê Timeless, a produção executiva e curadoria musical é pela primeira vez feita pelo próprio IL DIVO que promete aos fãs a cada show uma nova experiência ao som de clássicos antigos e atuais, cantados em quatro línguas, e uma produção cheia de emoção que proporcionará ao público uma viagem no tempo. "Este projeto representa o nosso tributo a natureza eterna de todas as músicas." resume David Miller

Ao longo de 15 anos de carreira, o Il Divo, formado pelo espanhol Carlos Marin, o suíço Urs Buhler, o francês Sebastien Izambard e o americano David Miller evoluiu e se transformou no grupo vocal de tenores mais proeminente do mundo com mais de 30 milhões de álbuns vendidos, 160 álbuns de ouro e platina em 33 países, sendo os primeiros artistas do Crossover Clássico a ter um álbum de estreia # 1 no Top 200 da Billboard.

A pré-venda de ingressos para o show do Il Divo em Curitiba acontece a partir das 10h do dia 17 de janeiro de 2019, exclusivamente para Socios Ouro, pelo site www.clubeshows.com.br.

Dia 19 de janeiro de 2019 também as 10h começa a venda de ingressos para o público em geral. Maiores informações www.poladian.com.br.

Serviço

Il Divo – Show com o quarteto internacional. Sábado, dia 18 de maio, às 21h00, no Guairão (Praça Santos Andrade. s/nº). Ingressos de R$125 a R$680. 50% de desconto no preço de inteira para beneficiados por lei. Aceita-se cartões de créditos. Não serão aceitos cheques.

Pré-venda para sócios OURO do Clube Shows (www.clubeshows.com.br): a partir das 10h do dia 17 de janeiro até 09h59 do dia 19 de janeiro.

Venda geral: a partir de sábado, dia 19, a partir das 10 horas. Ingressos na bilheteria do teatro ou nos quiosques do disk-ingressos no shoppings Mueller, Paladium e Estação, pela internet: www.diskingressos.com.br ou por telefone Disk-Ingressos 3315-0808. Informações: 3304-7900 e 3304-7982. Duração: 1h30. Classificação indicativa: Livre.