Quatro em dez paranaenses estão fora do mercado de trabalho

Rodolfo Luis Kowalski

Encontrar um emprego no Paraná tem sido uma tarefa difícil em tempos de recessão econômica. Prova disso é que quatro em cada dez paranaenses está fora do mercado trabalho, sendo que a maioria já até desistiu de procurar um novo emprego, segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

De acordo com o levantamento divulgado trimestralmente pelo IBGE, a taxa de participação na força de trabalho no primeiro trimestre de 2018 (dado mais recente) era de 64,3%, com 5,98 milhões de paranaenses na força de trabalho. Essa taxa é o percentual de pessoas na força de trabalho em relação às pessoas em idade de trabalhar (14 anos ou mais de idade).

Por outro lado, quando observada a taxa de desocupação (percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de trabalho), temos um índice aparentemente baixo, de 9,6% (574 mil pessoas), que contrasta com a taxa de 35,9% da população fora da força de trabalho (o equivalente a 3,35 milhões de pessoas).

Essa discrepância ocorre porque são classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho, mas que tomaram alguma providência efetiva para conseguir algum emprego no período anterior à pesquisa e que estavam disponíveis para assumi-lo na semana de referência. Assim, os “desalentados”, aqueles que já desistiram de procurar emprego, não são classificados como desocupados. Se o fossem, teríamos uma taxa de desocupação de 42,1%.

Feira

Mas, para quem ainda tem esperança em encontrar um emprego aidna neste ano, a oportunidade pode estar na maior feira de emprego do Estado, que acontece amanhã em Curitiba. A Feira de Emprego e Profissões realizadao pela Uninter vai ser realizado das 9 às 19 horas no Expo Renault Barigui e terá entrada gratuita. Haverá oportunidade para todos os níveis de qualificação e idades, de aprendizes a cargos de mestres e doutores. Também serão ofertadas vagas para pessoas com deficiência, revendedores e profissionais que queiram trabalhar como autônomos e operacionais. Os salários vão de R$ 1.200,00 a R$ 12.000,00. Mais de 40 empresas de Recursos Humanos e outras grandes contratantes estarão presentes, realizando triagens e agendando entrevistas.

“Em um país com mais de 28 milhões de desempregados, conseguimos promover a segunda edição da feira, que somente no ano passado contabilizou mais de 67 mil atendimentos e recebeu 14 mil pessoas. Preenchemos todas as vagas oferecidas. Certamente, muitos candidatos que deixaram seus currículos ainda estão colhendo os frutos dos contatos feitos no evento”, conta Jorge Bernardi, vice-reitor da Uninter e organizador da feira.