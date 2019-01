Quatro ônibus e banheiros de terminal foram danificados por torcedores

SMCS

O primeiro “Atletiba” do ano deixou um saldo de avarias em quatro ônibus do transporte coletivo e em todos os oito banheiros do Terminal Pinheirinho. O levantamento prévio foi feito pela Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) nesta quinta-feira (31/1).

O quebra-quebra dos torcedores ocorreu entre 21h e 22h30 desta quarta-feira (30/1), dia do jogo entre os clubes Athletico Paranaense e Coritiba.

Nos banheiros do terminal foram 40 itens danificados - vasos sanitários, torneiras, válvulas de descargas. No mesmo terminal os vândalos quebraram uma catraca de embarque de passageiros.

Os ônibus danificados são das linhas Santa Cândida/Capão Raso, Inter 2, Interbairros III e Fazendinha. Os veículos tiveram janelas e vidros quebrados, mangueiras de portas arrancadas e elevador de acessibilidade danificado.

“Além dos danos ao patrimônio público, esses grupos causaram uma grande sensação de insegurança aos passageiros. Vamos registrar Boletim de Ocorrência para tentar identificar envolvidos e acionar a justiça, sejam os clubes ou as torcidas organizadas”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.