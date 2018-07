Queda de energia afeta o abastecimento em Fazenda Rio Grande

AEN

A Sanepar informa que, neste domingo (dia 22), em virtude de uma queda de energia no sistema de bombas o abastecimento será afetado nos seguintes bairros de Fazenda Rio Grande: Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Jardim Veneza, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Sol-Levante, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião, Hortência, Iguaçu.

A normalização do sistema está prevista para o decorrer da noite (dia 22). Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-dágua no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d?água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.

A Sanepar conta com a participação de todos! O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.