Queda de energia deixa 16 bairros de Curitiba sem água

Da Redação Bem Paraná com Portal Sanepar

A Sanepar informa que, nesta quarta-feira (16), devido à queda de energia elétrica, o abastecimento de água foi afetado em alguns bairros de Curitiba.

Os bairros afetados são: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Xaxim.

A previsão é de que a normalização do sistema ocorra de forma gradativa até o final da noite.

Clientes que possuem caixa-d'água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d'água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.