Questão dos direitos do campeonato brasileiro ainda não é um caso encerrado

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Palmeiras e Athletico Paranaense continuam jogando duro com a Globo na questão dos direitos de transmissão do campeonato brasileiro. Um, com toda certeza, por ter um bom patrocinador, que lhe oferece maior margem de manobra, e o outro, além da questão do dinheiro, reivindicação legítima, porque as suas relações com o Grupo Globo nunca foram das mais simpáticas. Ou deixaram de ser, de alguns anos para cá. Os dois, juntamente com Santos, Bahia e Internacional, acertaram lá atrás com o Esporte Interativo naquela que foi conhecida como “revolução do futebol brasileiro”. Passaram-se dois anos e o painel, inicialmente montado, se modificou quase inteiramente. Com os times que tem assinados, a Turner contará com 7 clubes na série A deste ano – além dos citados mais Ceará e Fortaleza, o que seriam 42 jogos para exibir no TNT e no Space. Mas destes 7, 5 cederam os direitos de pay-per-view e TV aberta para o Grupo Globo. Com isso o total de exclusividade da Turner cai para 22 jogos, uma vez que os outros 20 poderão ser exibidos pela TV Globo ou pelo Premiere. Resta aguardar como será montado todo este cenário até 28 de abril, data de início da competição e como terminará a negociação com o Palmeiras. E até com o Athetico. O fato é que existem chances de ainda haver mudanças nesses números.

Raquel Cunha/Globo

Indiscreta – Juliane Araújo, após a Maíra de “O Outro Lado do Paraíso”, está de volta às novelas da Globo. Fechou para “Verão 90” e começa a gravar como Luana Lyra. Descrita como “sensual e envolvente”, será amante de Quinzão (Alexandre Borges) e deixará o marido de Mercedes (Totia Meireles) em grandes enrascadas com seu jeito nada discreto.

Vida nova

Longe de ser uma recomendação, agora é ordem na Band: ninguém deve exagerar nas brincadeiras ou manifestações inconvenientes. Principalmente nos programas esportivos. Os apresentadores Milton Neves, Neto e Renata Fan já foram avisados sobre isso.

Estreia marcada

Estrelada por Julia Rabello e Felipe Abib, a série ‘Mal Me Quer’ tem estreia marcada para o dia 7, às 19h30 na Warner. Comédia, reúne seis episódios de 30 minutos e tem direção de Ian SBF. É a história de um casal, que resolve inventar a mentira de um divórcio, para resguardar o patrimônio.

Filme da Maisa

No Rio, as filmagens da comédia adolescente ‘Ela Disse, Ele Disse’, com Maísa Silva e Matheus Lustosa no elenco, deverão ser concluídas no próximo dia 14. O roteiro, de Thalita Rebouças, acompanha a rotina desses jovens sobre os seus próprios pontos de vista.

Inscrições abertas

O canal Shoptime, diversificando suas atividades, vai estrear em março o programa ‘Me Chama Shoptime’. Ao longo de 10 episódios, a apresentadora Renata Pitanga receberá mulheres que desejam mudar os cabelos e repaginar o visual.

Um nome

Só agora a CNN Brasil deve disparar o processo de implantação da emissora no Brasil. Escolha da sede e contratações, inclusive pessoal de vídeo. Sidney Rezende, que já foi da GloboNews e saiu de lá em 2015, é um dos nomes bem falados.

A conferir

O ‘BBB’ sofreu duas baixas não programadas e isso poderá ter efeitos no cronograma do programa. Ainda não existe uma posição oficial sobre o caso, porém, o seu pessoal já está discutindo a questão. Pelo planejamento inicial, o programa deve seguir até 12 de abril.

Comentaristas de plantão

Em todo o “BBB”, entre todos que se envolvem com ele, também se incluem algumas “comentaristas” bem conhecidas. Entre as principais, Fernanda Paes Leme, Deborah Secco e Ivete Sangalo estão sempre dando palpites. Na edição de agora, as duas últimas ainda não entraram em campo.

Vida normal

A sexta-feira, 25, para todos os fins e efeitos, foi o último dia de férias de várias produções. Boa parte delas, e por aí se incluem Globo, SBT e Record, deve retomar seus expedientes normais a partir desta segunda-feira.

Dança das cadeiras

O Sony Channel, já de alguns dias, vem sofrendo uma grande mudança em seus cargos de comando. Vários executivos estão sendo afastados. A emissora ainda não informa como será a sua nova estrutura.





Bate – Rebate

Luis Ernesto Lacombe segue conversando com a Band e espera emplacar um novo projeto por lá ainda este ano.

Rita Lisauskas anunciando que entrou na USP, na FFLCH. Vai de Letras.

No próximo dia 20, a Record inicia as gravações da novela “Topíssima” no Rio de Janeiro. Nesta etapa, trabalhos em externa, por ruas, avenidas e outros pontos.

Tempo necessário para uma outra parte da equipe preparar os estúdios, ainda ocupados por “Jesus”.

A visita dos Cassetas à Rede TV!, no ano passado, ainda não apresentou maiores novidades. E nem representou qualquer progresso até agora. Aliás, a certeza é que para este avanço acontecer, será necessária a presença de um bom parceiro comercial.

“Poliana” não é um estouro, mas, curiosamente, no SBT há quem entenda que Iris Abravanel está escrevendo “sua melhor novela”.

Ainda sem um projeto de TV definido por aqui, Carla Vilhena viajou para a Alemanha e só volta em março.

As gravações do próximo “Masterchef” começam dia 4 de fevereiro. Porém, é bom aguardar alguma novidade em relação à data de estreia. Pode até ser que não aconteça em março.

C´est fini

Vencedor dos Kikitos de melhor atriz, atriz coadjuvante e de melhor filme, na edição de 2018 do Festival de Gramado, o drama ‘Benzinho’, estreia no Canal Brasil, nesta terça-feira, às 22h. Em seu elenco, Karine Teles, Adriana Esteves e Otávio Müller. Então é isso. Amanhã tem mais. Tchau!