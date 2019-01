Quina acumula e pagará mais de R$ 4 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.882 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (22), em Quirinópolis (GO), foram os seguintes: 15, 48, 54, 65 e 66. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 4,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 65 apostas ganhadoras, R$ 6.910,61

Terno - 3 números acertados - 5040 apostas ganhadoras, R$ 134,02

Duque - 2 números acertados - 133790 apostas ganhadoras, R$ 2,77

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.937 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (22), em Quirinópolis (GO), foram os seguintes: 02, 09, 11, 16, 17, 25, 27, 31, 46, 47, 50, 56, 65, 68, 72, 75, 76, 80, 87 e 97. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 2,8 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 45.079,56

18 números acertados - 87 apostas ganhadoras, R$ 1.619,24

17 números acertados - 946 apostas ganhadoras, R$ 148,91

16 números acertados - 5872 apostas ganhadoras, R$ 23,99

15 números acertados - 25941 apostas ganhadoras, R$ 5,43

0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.284 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (22), em Quirinópolis (GO), foram os seguintes: 14, 16, 18, 58, 61, 71 e 79. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 11,8 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 50.553,34

5 números acertados - 196 apostas ganhadoras, R$ 1.105,39

4 números acertados - 4126 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 43501 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - UBERLÂNDIA/MG - 8320 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.892 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (22), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 05, 22, 30, 35, 36 e 41; 2º sorteio - 20, 25, 30, 32, 34 e 35. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 12 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 37 apostas ganhadoras R$ 4.442,18

Quadra - 4 números acertados - 2041 apostas ganhadoras R$ 92,03

Terno - 3 números acertados - 40967 apostas ganhadoras R$ 2,29

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 36 apostas ganhadoras R$ 4.109,02

Quadra - 4 números acertados - 1863 apostas ganhadoras R$ 100,82

Terno - 3 números acertados - 36312 apostas ganhadoras R$ 2,58