Quinta com raios e trovões dá prévia de Primavera que será mais chuvosa no PR

Da Redação Bem Paraná

Esta quinta-feira (20) tem previsão de chuva em quase todas as regiões do Paraná. Em algumas áreas a chuva vem acompanhada de muitas descargas atmosféricas. Nesta quarta (19), a quantidade de raios no Estado já chamava a atenção, e o cenário pode se repetir na quinta. Além disso, o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) alerta para possibilidade de rajadas de vento de moderadas a fortes no interior.

Ao longo desta quarta, os diversos temporais favoreceram para o aumento na intensidade dos ventos sobre o Paraná, com rajadas de vento que superaram os 55 km/h em diversas regiões. Segundo o Simepar, no norte e no oeste foram as localidades onde os valores ficaram acima dos 70 km/h.

Na sexta (21), a cobertura de nuvens segue alta no Estado, mas a instabilidade diminui e deve atingir setores no Norte do Estado. O sol volta a aparecer no sábado, mas já no domingo uma nova frente provoca chuvas outra vez no Sul-Leste do Paraná.

O que vem por aí - A primavera começa no sábado e deve impactar os estados do Sul do País. Segundo previsão no portal do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), o indicativo de um possível retorno do evento El Niño durante esta primavera, aliado a um aumento da temperatura no oceano Atlântico sobre a costa da Argentina e sul do Brasil, contribuem para o aumento das precipitações em grande parte da Região Sul.

Portanto, o prognóstico da primavera indica que as chuvas deverão ficar acima da faixa normal no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As temperaturas médias devem ficar acima da média no Paraná.