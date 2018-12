Rachel Green ficou grávida de Emma durante 12 meses em 'Friends'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Qual a semelhança entre Rachel Green e uma zebra? Aparentemente, a personagem interpretada por Jennifer Aniston em "Friends" e o quadrúpede listrado partilham do mesmo tempo de gestação.

Segundo um usuário da rede social Reddit, Rachel teria ficado grávida de Emma durante 12 meses ao longo do seriado.

Não surpreende, portanto, que os personagens da série tenham ficado espantados com a irritação da personagem durante a gestação.

Isso ocorre porque Rachel descobre sua gravidez alguns dias antes de Monica e Chandler se casarem, em maio de 2001. Emma, contudo, só vem ao mundo um ano depois, em maio de 2002. Aliás, é sempre bom lembrar que aquele bebezinho teria 16 anos hoje em dia.

Quem sabe os fãs não terão uma chance de rever a jovem em um futuro próximo?

Em recente entrevista ao programa americano The Late, Late Show, Aniston revelou que todas as mulheres de "Friends" topariam gravar novos episódios da série. O problema, contudo, estaria com os rapazes do show.

"Olha, as meninas sempre disseram que amariam fazer 'Friends' de novo e os meninos são um pouco menos empolgados com isso por alguma razão, não sei qual", afirmou a atriz.