Rafael Sica em exposição inédita na Caixa Cultural

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de 22 de janeiro a 24 de março de 2019, a exposição: “O Ordinário Rafael Sica”. Com mais de 200 obras, a mostra faz um panorama da trajetória do artista gaúcho, que é um dos principais nomes das histórias em quadrinhos da atualidade. O público poderá conferir originais, gravuras, painéis e cadernos de estudos do artista. A exposição conta ainda com a mesa “Desenhe Errado”, um espaço interativo que convida o público a construir uma história em quadrinhos coletiva. A mostra já passou pelos espaços da CAIXA Cultural de Fortaleza e Rio de Janeiro e tem entrada franca.

Rafael Sica é dono de um traço único que preza a riqueza de detalhes em uma narrativa silenciosa, mas extremamente contundente. Grande parte de sua obra é composta por quadrinhos sem textos, característica encarada por muitos críticos como um dos grandes diferenciais de seu trabalho. A ausência dos diálogos se mostra como uma abertura à interpretação do leitor: “Existe uma narrativa, mas é gráfica, visual. Exige que o leitor complete o trabalho. Fui tirando o texto das tiras, diminuindo o número de palavras, fui me dando conta de como isso potencializava as interpretações”, explica Sica.

A produção de Rafael Sica traz questionamentos sobre o modo de vida do indivíduo urbano. Suas tiras são minicontos que fogem do óbvio e da piada, e com um diferenciado tom surrealista, trazem críticas às neuroses das grandes cidades e à massificação das pessoas afogadas na rotina pós-moderna. A curadoria é de Weaver Lima, que reúne em sua carreira a curadoria de exposições na área dos quadrinhos como “Luiz Sá - 100 anos”, “Monstra Comix”, “HQ CE”, “Desenhomatic LTDA - Jaca e Zimbres”, “Seres Urbanos - Fanzines 90’s”, entre outras.

Sobre Rafael Sica

Nascido em 1979 em Pelotas (RS), Rafael Sica é reconhecido como um dos mais importantes autores de sua geração. Começou sua carreira na segunda metade dos anos 1990, publicando charges e tiras em jornais da sua cidade. No início dos anos 2000 passou a publicar no jornal Folha de S. Paulo e na internet lançando o blog “Ordinário”. A página foi criada com o objetivo de ser um portfólio virtual, mas acabou se transformando em um dos mais acessados sites de quadrinhos do país. Venceu por duas vezes o Prêmio HQ Mix nas categorias Novo Talento (2005) e Web Quadrinhos (2009). Em 2008, realizou “Cinza-Choque” sua primeira exposição individual no Museu do Trabalho, em Porto Alegre-RS. Tem livros publicados por diversas editoras do país: “Ordinário” (Companhia das Letras, 2011); “Tobogã” (Ed. Narval, 2013); “Novela” (BebelBooks, 2014); “FIM – Fácil e Ilustrado Manifesto” (Editora Beleléu, 2015); “Fachadas” (Editora Lote 42, 2017). Em 2017, foi convidado para participar do “Projeto Baiacu”, criado por Angeli e Laerte - uma residência artística na Casa do Sol, do Instituto Hilda Hilst, que resultou na revista “Baiacu” (Editoras Cachalote e Todavia, 2017). Sica também é um dos criadores da “Parada Gráfica”, evento anual que acontece em Porto Alegre- RS e reúne artistas da cena gráfica independente brasileira.

Incentivo à cultura

A CAIXA investiu mais de R$ 385 milhões em cultura nos últimos cinco anos. Em 2018, nas unidades da CAIXA Cultural em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, foram 244 projetos de Artes Visuais, Cinema, Dança, Música, Teatro e Vivências.

A CAIXA Cultural Curitiba oferece, desde 2004, uma programação diversificada, com opções gratuitas ou a preços populares, estimulando a inclusão e a cidadania. O espaço, situado no centro da capital, conta com duas galerias, um teatro, uma sala de oficinas contou com 144 atrações em 2018.

Programação da Mostra

22 de janeiro

- 16h - Desenho ao vivo : o artista Rafael Sica desenhará um grande painel que se integrará a mostra. Será uma oportunidade para o público assistir o artista produzindo ao vivo.

- 19h - Coquetel de abertura da exposição com lançamento de catálogo e presença do artista.

20 de fevereiro

- 19h - Lançamento da Revista de História em Quadrinhos “Ipsolone”, de Rafael Sica – Palestra com o artista Rafael Sica / mediação: Fabio Zimbres

Serviço:

Artes Visuais: O Ordinário Rafael Sica

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Galeria Mezanino - Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro - Curitiba (PR)

Abertura: 22 de janeiro de 2019 às 19h

Visitação: de 23 de janeiro a 24 de março de 2019

Horário: terça a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 19h

Entrada franca

Classificação etária: Não recomendado para menores de 14 anos

Informações: (41) 2118-5114/5427

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal