Raio atinge cervejaria na Região Metropolitana de Curitiba; um morre e dois ficam feridos

Redação Bem Paraná

Um raio atingiu a fiação da Cervejaria Nut Bier, na Colônia Murici, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e deixou uma pessoa morta e duas feridas, no início da noite deste sábado (2) durante a tempestade. No local, também há um pesque-pague, onde estariam as vítimas. Dos dois feridos, um está em estado gravíssimo, segundo informações dos bombeiros.

O local estava cheio, porque acontecia um festival no momento da tempestade. Os bombeiros ainda estão em atendimento no local.