Raio atinge homem de 23 anos em São José dos Pinhais, mas ele sobrevive

Da Redação Bem Paraná com sites

Um homem de 23 anos foi atingido por um raio nesta tarde de sábado (12), quando voltava de uma pescaria em São José dos Pinhais. Ele foi levado com ferimentos moderados para o Hospital Cajuru em Curitiba.

Segundo os bombeiros, ele pescava com o sogro em um lago da região, quando decidiram ir embora quando perceberam que o tempo estava fechando. Mas, no caminho, um raio atingiu as águas e ele acabou recebendo parte da carga.

O socorro foi chamado pelo sogro e os bombeiros precisaram do auxílio do helicóptero da polícia para fazer o transporte do homem por causa do difícil acesso ao local.