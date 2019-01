Ramiro elogia Carille e diz que trocou Grêmio por maior visibilidade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Visibilidade, desafio e vontade de aprender mais. Foram essas as razões que fizeram o volante Ramiro trocar o Grêmio, time pelo qual venceu a Taça Libertadores em 2017, pelo Corinthians nesta temporada, revelou o próprio jogador.

Apresentado pelo clube paulista nesta sexta-feira (11), o ex-gremista fez elogios ao trabalho de Fábio Carille e já se colocou à disposição para o amistoso contra o Santos, no próximo domingo (13).

"[Tenho] Desejo de continuar aprendendo, ainda tenho muito a aprender. Ouvimos sobre o trabalho do Carile. Isso que vim fazer aqui: aprender e também agregar. Pelo que vi o espírito é esse aqui. Tenho certeza que vamos ter um grupo muito forte", disse Ramiro.

"A visibilidade aqui é o maior. Queria isso, viver essa experiência. Vim motivado em função disso", completou o jogador de 25 anos, que assinou contrato até o fim da temporada de 2022.

O volante revelado pelo Juventude ainda fez um agradecimento ao Grêmio e ao técnico Renato Gaúcho, além de ressaltar que a decisão de aceitar a proposta do Corinthians foi tomada rapidamente.

"Sou muito grato ao Grêmio por tudo o que vivi lá, errei e acertei muito. Entendo que o ciclo chegou ao fim por objetivo pessoal. Quando soube do interesse [do Corinthians], aceitei na hora para iniciar um novo ciclo. Estou muito feliz, vou procurar retribuir a confiança com trabalho no dia a dia", ressaltou.

No treino desta sexta, Ramiro foi escalado entre os titulares. Ele jogou como segundo volante na formação 4-2-3-1, apesar de ter atuado com meia aberto à direita nas últimas temporadas.

"Quando subi para o Grêmio atuei três anos como volante, depois passei pela lateral e fui meia pelo lado. É a última função que joguei, mas não tenho preferência nenhuma. Quero ajudar", explicou o jogador, que disse que irá enfrentar o Santos.

"Estou bem fisicamente, acabei fazendo mais trabalho físico porque cheguei agora. Para domingo estou à disposição e motivado para começar o ano com o pé direito e deixar uma boa impressão", frisou.

Veja mais declarações de Ramiro:

FORÇA DO CORINTHIANS

"O Corinthians dispensa comentários, sei o tamanho, a força e o respeito que tem no cenário nacional e mundial. É uma equipe que no ano passado não fez um grande trabalho, mas foi campeã brasileira em 2017 com méritos."

PENSAMENTO COLETIVO

"A gente acompanhou bastante o Brasileirão de 2017 que o Corinthians ganhou, a forma que o time jogava e a torcida apoiava. São situações que nos motivam. O trabalho tem de ser coletivo, temos de olhar dessa forma, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. É esse o pensamento. Vim para somar."

ESTILO DE CARILLE

"Percebi que ele gosta bastante de conversar com o jogador. Conversamos e ele falou sobre o time, perguntou onde gostaria de jogar. Sempre falei que posso ajudar onde ele quiser. Estou chegando para somar e ajudar os companheiros que estão aqui."

OBJETIVOS PARA 2019

"Confesso que estou confiante e feliz com tudo que vi aqui, a estrutura, a qualidade de trabalho. Isso nos motiva, o objetivo é sempre conquistar títulos, mas não podemos prometer nada. Vamos honrar a camisa para fechar o ano bem."

APRENDIZADO

"Sou muito grato a todos os treinadores que trabalhei. Todos passam aprendizado e tento absorver ao máximo. Sou grato ao Renato. Venho aqui e o treinador tem um estilo diferente, vou tentar me adaptar rápido."