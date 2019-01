Ratinho Jr e Greca anunciam força-tarefa para avaliar subsídio ao transporte de Curitiba e RMC

Redação Bem Paraná com assessoria

O governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba vão estudar em conjunto novas soluções de mobilidade que possam contribuir para tornar o transporte coletivo na Capital e região mais eficiente e atrativo aos usuários. A decisão foi tomada durante reunião do governador Ratinho Junior e o prefeito Rafael Greca hoje, no Palácio Iguaçu.

Ratinho Jr também pediu que as secretarias da Fazenda e do Desenvolvimento Urbano, além da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) e órgãos da Prefeitura de Curitiba avaliem a questão do subsídio concedido pelo Estado para o transporte coletivo da capital. “O subsídio não é uma condicionante para que esta parceria com o Estado aconteça”, afirmou o prefeito.

Greca admitiu que a tarifa de ônibus, hoje em R$ 4,25, deve ter reajuste em fevereiro. "Um reajuste na passagem de ônibus por conta da desoneração do óleo diesel e do aumento de custos vai acabar acontecendo. Mas nós estamos trabalhando para que seja o menor possível", afirmou o prefeito. Segundo ele, a manutenção do subsídio do governo do Estado à integração do transporte em Curitiba e RMC ajudaria a reduzir o índice de reajuste.

Em entrevista no Palácio Iguaçu antes do encontro com Greca, Ratinho Jr afirmou que a manutenção do subsídio vai depender da situação financeira do Estado. "O que tiver ao nosso alcance, vamos fazer", disse. O governador afirmou ainda ser favorável à manutenção da isenção do ICMS sobre o óleo diesel usado pelo transporte coletivo, mas disse que isso dependerá de uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Leia mais no blog Política em Debate.