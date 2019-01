Ratinho Jr oferece apoio às operações de busca e salvamento em Brumadinho

AEN

O governador Ratinho Junior (PSD) ofereceu uma estrutura de apoio logístico e de policiais militares e bombeiros para ajudar nas operações de busca e salvamento das possíveis vítimas do rompimento da barragem do Vale do Córrego do Feijão em Brumadinho (MG). A Secretaria de Segurança do Paraná está mobilizada e preparada para o deslocamento de um efetivo com apoio aéreo se houver necessidade a qualquer momento.

A estrutura colocada à disposição do governo de Minas Gerais inclui um efetivo do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) com 11 bombeiros militares e mais dois cães farejadores. No apoio de transporte está escalada uma outra equipe com quatro bombeiros militares, mais dois cães farejadores, além de uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) com capacidade para quatro pessoas e uma aeronave da Casa Militar com capacidade para sete pessoas. O apoio terrestre contará com três viaturas de auto busca e salvamento (ABS) e uma viatura de auto transporte de material (ATM).

Ratinho Junior conversou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, logo após ter conhecimento da tragédia. “Ofereci todo o apoio necessário para ajudar no resgate. É uma questão urgente e temos que agir rápido. Também é uma questão de solidariedade e temos que ajudar”. A equipe de segurança do Paraná está aguardando instruções para o deslocamento.