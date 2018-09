Ratinho Jr tem 44%; Cida 17% e Arruda 10% em novo Ibope

Redação Bem Paraná com informações do G1

Pesquisa do Ibope divulgada hoje pelo G1 Paraná aponta que o candidato do PSD, Ratinho Júnior, tem 44% das intenções de voto para o governo, contra 17% da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP). O candidato do MDB, deputado federal João Arruda, aparece em terceiro com 10%.

O candidato do PT, ex-deputado federal Dr Rosinha tem 6%. Ogier Buchi (PSL) tem 2%Os candidatos do PSOL, professor Piva; do PCO, Priscila Ebara; e da Rede, Jorge Bernardi, aparecem com 1% cada. Geonísio Marinho (PRTB) não atingiu 1%.

Brancos/nulos somam 9%, e outros 9% não sabem ou não quiseram responder.

Na pesquisa espontânea, em que o eleitor é questionado sobre em quem pretende votar sem a apresentação da lista dos candidatos, Ratinho Jr tem 25%, Cida Borghetti (PP): 8%; João Arruda (MDB): 4%; Dr Rosinha (PT): 3%; Ogier Buchi (PSL): 1%; Professor Ivan Bernardo (PSTU): 0%;

Jorge Bernardi (Rede): 0%. Outros somam 2%, brancos e nulos 14% e não sabe 42%.

Rejeição

Em relação à rejeição, 24% dos ouvidos disseram que não votariam em Dr Rosinha; 20% em Cida Borghetti; 14% em Ratinho Jr, e 12% em João Arruda.

Professor Piva (PSOL) é rejeitado 9%, mesmo índice de Priscila Ebara. Geonísio Marinho (PRTB): 6%; Ogier Buchi (PSL): 6%, Jorge Bernardi (Rede): 6%, Professor Ivan Bernardo (PSTU): 5%

Outros 8% disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos e 29% não souberam responder.

Ogier Buchi tentou impugnar a pesquisa. O desembargador Tito Campos de Paula, da Justiça Eleitoral, rejeitou o pedido mas determinou que a divulgação fosse acompanhada pela seguinte informação: "a pesquisa está sendo impugnada por representação eleitoral em razão de discrepâncias técnicas concernentes à estratificação do eleitorado".

A pesquisa foi registrada no TRE sob o número PR‐07128/2018 e no TSE sob o número BR‐03369/2018. A margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1204 eleitores de todas as regiões do estado, com 16 anos ou mais entre os dias 24 a 26 de setembro. O nível de confiança é de 95%.