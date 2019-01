Ratinho Junior afirma que contratos de fornecedores já estão em renegociação

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

Após 20 dias de mandato, o governador Ratinho Junior, afirma que as negociações com alguns fornecedores do estado já foram inciadas e tem como finalidade reoganizar as finanças da administração. "Mas ainda estamos realizando o levantamento de todos os contratos de todas as secretaria para que possamos fazer uma análise bastante criteriosa", disse.

Ratinho Junior participou da solenidade de troca de comando do Corpo de Bombeiros do Paraná, realizada nesta manhã de segunda-feira, 21. O coronel Samuel Prestes assume o comando, em substituição ao coronel Antônio Carlos de Morais, que ocupava interinamente o cargo. A solenidade foi realizada o Quartel Central do CB, em Curitiba, com início às 9 horas.

Questionado sobre o reajuste dos servidores, Ratinho Junior, afirmou que estudo e análises de gastos continuam sendo feitos, mas que ainda é muito cedo para falar em porcetuais. "Nós estamos ainda dentro do prazo deste primeiro mês em que estamos levantando a saúde financeira do estado", disse. "Acredito que em meados de fevereiros devemos ter dados mais consistentes para saber como estão as finanças do Paraná", declarou.